«Клипперс» одержали рекордную победу с преимуществом в 59 очков над «Бруклином» (126:67)
Матч «Клипперс» с «Нетс» закончился разгромом.
Команда из Лос-Анджелеса разгромила гостей на своей площадке с преимуществом в 59 очков (126:67). При этом 1-я четверть завершилась с равным счетом 21:21.
«Клипперс» установили рекорд клуба по наиболее крупной победе, обновив достижение 2022 года в матче с «Оклахомой» («+50»).
«Нетс» потерпели самое крупное поражение в своей истории. Предыдущий антирекорд в «-52» был оформлен в 1978 году в игре с «Хьюстоном».
Разрыв в счете доходил до 64 очков в 4-й четверти.
Разыгрывающий Джеймс Харден набрал 21 очко, 11 передач и 6 подборов за 23 минуты на площадке. Форвард Кавай Ленард провел на паркете 24 минуты и закончил с 23 очками.
В составе «Бруклина» отсутствовали защитники Кэм Томас, Д’Анджело Расселл и Бен Симмонс и форвард Кэмерон Джонсон.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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