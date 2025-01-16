«Клипперс» одержали рекордную победу с преимуществом в 59 очков над «Бруклином» (126:67)

Матч «Клипперс» с «Нетс» закончился разгромом.

Команда из Лос-Анджелеса разгромила гостей на своей площадке с преимуществом в 59 очков (126:67). При этом 1-я четверть завершилась с равным счетом 21:21.

«Клипперс » установили рекорд клуба по наиболее крупной победе, обновив достижение 2022 года в матче с «Оклахомой» («+50»).

«Нетс» потерпели самое крупное поражение в своей истории. Предыдущий антирекорд в «-52» был оформлен в 1978 году в игре с «Хьюстоном».

Разрыв в счете доходил до 64 очков в 4-й четверти.

Разыгрывающий Джеймс Харден набрал 21 очко, 11 передач и 6 подборов за 23 минуты на площадке. Форвард Кавай Ленард провел на паркете 24 минуты и закончил с 23 очками.

В составе «Бруклина » отсутствовали защитники Кэм Томас , Д’Анджело Расселл и Бен Симмонс и форвард Кэмерон Джонсон.