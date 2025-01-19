Владислав Емченко: «Антониус потрепал нам нервы, но главное, что одержали победу над действующим чемпионом»

Владислав Емченко рассказал о решающем эпизоде в матче против ЦСКА.

«Как это виделось с моей стороны? Я выносил мяч из-за лицевой, а Никита Курбанов заступил за линию. Когда так делают в последние две минуты, — это технический фол.

Антониус не забил два штрафных, потрепав нам нервы, но главное, что одержали победу над действующим чемпионом», – передает слова защитника «Локомот ива-Кубань» Telegram-канал «Свободный агент».

За 8,7 секунды до конца матча при счете 106:104 в пользу «Локо» судьи не зафиксировали фол в нападении у Дмитрия Узинского в отношении Каспера Уэйра, вместо этого дав технический Уэйру. Решение судей вызвало ярость у главного тренера армейцев Андреаса Пистиолиса, который также получил технический и был удален до конца игры.

Защитник «Локо» Антониус Кливленд смазал два штрафных броска, после чего Емченко потерял мяч. Алекса Аврамович пытался вырвать победу для армейцев, но его бросок из-за дуги под сирену не достиг цели.