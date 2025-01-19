Единая лига ВТБ изучит последние две минуты матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань» на предмет судейских решений

Лига ВТБ изучит последние две минуты матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань».

«Единая лига внимательно пересмотрит последние две минуты матча ЦСКА — «Локомотив-Кубань » на предмет судейских решений», — передает слова пресс-службы лиги Telegram-канал «Свободный агент».

За 8,7 секунды до конца матча при счете 106:104 в пользу «Локо» судьи не зафиксировали фол в нападении у Дмитрия Узинского в отношении Каспера Уэйра, вместо этого дав технический Уэйру. Решение судей вызвало ярость у главного тренера армейцев Андреаса Пистиолиса, который также получил технический и был удален до конца игры.

Защитник «Локо» Антониус Кливленд смазал два штрафных броска, после чего Емченко потерял мяч. Алекса Аврамович пытался вырвать победу для армейцев, но его бросок из-за дуги под сирену не достиг цели.