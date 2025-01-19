Андрей Ведищев: «Становимся увереннее, двигаем мяч, используем всю скамейку, потому и обыгрываем топ-команды на выезде»

Андрей Ведищев прокомментировал гостевую победу «Локо» над ЦСКА – 106:104.

«Рады выиграть в Москве, тем более у ЦСКА . Можно сказать, что в нападении сегодня действовали отлично, а в защите – плохо. И все же главное – победа, пусть и нервная.

Мы становимся увереннее, двигаем мяч, используем всю скамейку, потому и обыгрываем топ-команды на выезде», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».