Андрей Ведищев: «Становимся увереннее, двигаем мяч, используем всю скамейку, потому и обыгрываем топ-команды на выезде»
Андрей Ведищев прокомментировал гостевую победу «Локо» над ЦСКА – 106:104.
«Рады выиграть в Москве, тем более у ЦСКА. Можно сказать, что в нападении сегодня действовали отлично, а в защите – плохо. И все же главное – победа, пусть и нервная.
Мы становимся увереннее, двигаем мяч, используем всю скамейку, потому и обыгрываем топ-команды на выезде», – сказал главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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