Представители ЦСКА отказались прийти на пресс-конференцию после поражения от «Локомотива-Кубань»

Представители ЦСКА не пришли на пресс-конференцию после поражения от «Локо».

«По решению тренерского штаба. Приношу извинения представителем СМИ и Лиге», – передает слова пресс-атташе ЦСКА Николая Цынкевича «Свободный агент». В воскресенье в центральном матче недели в Единой лиге ВТБ ЦСКА проиграл «Локомотиву-Кубань» на своей площадке со счетом 104:106.