Представители ЦСКА отказались прийти на пресс-конференцию после поражения от «Локомотива-Кубань»
Представители ЦСКА не пришли на пресс-конференцию после поражения от «Локо».
«По решению тренерского штаба. Приношу извинения представителем СМИ и Лиге», – передает слова пресс-атташе ЦСКА Николая Цынкевича «Свободный агент».
В воскресенье в центральном матче недели в Единой лиге ВТБ ЦСКА проиграл «Локомотиву-Кубань» на своей площадке со счетом 104:106.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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