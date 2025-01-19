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Представители ЦСКА отказались прийти на пресс-конференцию после поражения от «Локомотива-Кубань»

Представители ЦСКА не пришли на пресс-конференцию после поражения от «Локо».

«По решению тренерского штаба. Приношу извинения представителем СМИ и Лиге», – передает слова пресс-атташе ЦСКА Николая Цынкевича «Свободный агент».

В воскресенье в центральном матче недели в Единой лиге ВТБ ЦСКА проиграл «Локомотиву-Кубань» на своей площадке со счетом 104:106.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
logoЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoЛокомотив-Кубань
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