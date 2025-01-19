Андреас Пистиолис накричал на судей в концовке матча против «Локомотива-Кубань» и был удален
Андреас Пистиолис бросился на судей и был удален.
За 9 секунд до конца матча Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» главный тренер армейцев Андреас Пистиолис в резкой форме высказал судьям недовольство их решениями.
Игрокам ЦСКА пришлось сдерживать разбушевавшегося тренера, который в итоге получил второй технический фол и был удален до конца игры.
Встреча закончилась поражением ЦСКА от «Локо» на своей площадке со счетом 104:106.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Свободный агент»
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