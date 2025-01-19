Андреас Пистиолис накричал на судей в концовке матча против «Локомотива-Кубань» и был удален

Андреас Пистиолис бросился на судей и был удален.

За 9 секунд до конца матча Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомот ивом-Кубань» главный тренер армейцев Андреас Пистиолис в резкой форме высказал судьям недовольство их решениями.

Игрокам ЦСКА пришлось сдерживать разбушевавшегося тренера, который в итоге получил второй технический фол и был удален до конца игры.

Встреча закончилась поражением ЦСКА от «Локо» на своей площадке со счетом 104:106.