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Энтони Эдвардс: «Стартовая пятерка играет ужасно»

Энтони Эдвардс раскритиковал игру «Миннесоты» после поражения от «Голден Стэйт».

«Стартовая пятерка играет ужасно.

В каждом матче мы выходим с низким уровнем энергии, затем выходит вторая пятерка и придает нам энергии. Я бы сказал, что стартовая пятерка  должна выходить с большей энергией, как будто мы хотим играть в баскетбол, как будто мы любим эту игру», – сказал атакующий защитник «Миннесоты».

«Миннесота» проиграла «Голден Стэйт» на своей площадке со счетом 115:116.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста The Athletic Джона Крочински в соцсети X
logoМиннесота
logoГолден Стэйт
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logoЭнтони Эдвардс
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