Энтони Эдвардс: «Стартовая пятерка играет ужасно»
Энтони Эдвардс раскритиковал игру «Миннесоты» после поражения от «Голден Стэйт».
«Стартовая пятерка играет ужасно.
В каждом матче мы выходим с низким уровнем энергии, затем выходит вторая пятерка и придает нам энергии. Я бы сказал, что стартовая пятерка должна выходить с большей энергией, как будто мы хотим играть в баскетбол, как будто мы любим эту игру», – сказал атакующий защитник «Миннесоты».
«Миннесота» проиграла «Голден Стэйт» на своей площадке со счетом 115:116.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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