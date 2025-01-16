Энтони Эдвардс: «Стартовая пятерка играет ужасно»

Энтони Эдвардс раскритиковал игру «Миннесоты» после поражения от «Голден Стэйт».

«Стартовая пятерка играет ужасно.

В каждом матче мы выходим с низким уровнем энергии, затем выходит вторая пятерка и придает нам энергии. Я бы сказал, что стартовая пятерка должна выходить с большей энергией, как будто мы хотим играть в баскетбол, как будто мы любим эту игру», – сказал атакующий защитник «Миннесоты».

«Миннесота » проиграла «Голден Стэйт » на своей площадке со счетом 115:116.