Энтони Эдвардс стал 3-м самым молодым игроком, набравшим 8000 очков в регулярных сезонах НБА
Энтони Эдвардс взял планку в 8000 очков в регулярных чемпионатах НБА.
Это достижение покорилось ему в проигранном матче с «Кливлендом» (117:124). На счету защитника «Миннесоты» 28 очков и 5 передач при 9 точных из 22 бросков с игры и 4 из 9 из-за дуги.
Эдвардс (23 года и 166 дней) стал третьим самым молодым баскетболистом, который добился показателя в 8000 очков за карьеру в регулярных сезонах.
Леброн Джеймс (22 года, 74 дня).
Кевин Дюрэнт (22 года, 189 дней).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Миннесоты»
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