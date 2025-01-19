Энтони Эдвардс стал 3-м самым молодым игроком, набравшим 8000 очков в регулярных сезонах НБА

Энтони Эдвардс взял планку в 8000 очков в регулярных чемпионатах НБА.

Это достижение покорилось ему в проигранном матче с «Кливлендом» (117:124). На счету защитника «Миннесоты» 28 очков и 5 передач при 9 точных из 22 бросков с игры и 4 из 9 из-за дуги.

Эдвардс (23 года и 166 дней) стал третьим самым молодым баскетболистом, который добился показателя в 8000 очков за карьеру в регулярных сезонах.