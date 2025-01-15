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Егор Демин занимает 13-е место в мок-драфте FOX Sports

Егор Демин попадает в лотерею драфта в прогнозе FOX Sports.

Эксперт Джон Фанта поставил россиянина из университета Бригама Янга на 13-е место в последнем мок-драфте.

«Два метра роста и навыки разыгрывающего являются основными причинами, по которым Демин попадает в лотерею в моем прогнозе, несмотря на продолжающиеся в последнее время проблемы с набором очков.

Он потрясающий плеймейкер с шестью передачами за игру в среднем. Он также неплохо подбирает и защищается, имеет опыт игры на профессиональном уровне за «Реал» в Испании. Его дальний бросок требует доработки, но Демин более чем достоин выбора в лотерее драфта», – пишет Фанта.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FOX Sports
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университет Бригама Янга
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