Егор Демин занимает 13-е место в мок-драфте FOX Sports
Егор Демин попадает в лотерею драфта в прогнозе FOX Sports.
Эксперт Джон Фанта поставил россиянина из университета Бригама Янга на 13-е место в последнем мок-драфте.
«Два метра роста и навыки разыгрывающего являются основными причинами, по которым Демин попадает в лотерею в моем прогнозе, несмотря на продолжающиеся в последнее время проблемы с набором очков.
Он потрясающий плеймейкер с шестью передачами за игру в среднем. Он также неплохо подбирает и защищается, имеет опыт игры на профессиональном уровне за «Реал» в Испании. Его дальний бросок требует доработки, но Демин более чем достоин выбора в лотерее драфта», – пишет Фанта.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: FOX Sports
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