Сергей Елевич: «Алексей Швед не исчерпал своих творческих возможностей. У него еще большой потенциал»

Сергей Елевич считает, что Алексей Швед поможет «Зениту».

«Алексей не исчерпал своих творческих возможностей. «Зенит » просто так не будет брать. У них сейчас получил травму американец, думаю, Швед его заменит. Мне нравилась игра Алексея в России до Китая. Он пересмотрел свою защиту, стал немного по-другому играть. Его харизма пригодится «Зениту». Швед — целенаправленный игрок, который может склонить чашу весов в одиночку. У него еще большой потенциал.

В Китае он был травмирован, много не играл. Но когда выходил на площадку, выглядел очень прилично и забивал много. Не знаю, какая в итоге причина была. Там же есть ограничение — два иностранца. Возможно, это сыграло роль. Когда Швед был травмирован, на его место взяли другого, а потом возник вопрос, где ему играть. Принял, наверное, правильное решение — ушел», – сказал заслуженный тренер России.