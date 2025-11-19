Трой Уивер продвигает кандидатуру Кевина Олли на должность главного тренера «Пеликанс»
Джеймс Боррего занял место исполняющего обязанности главного тренера «Нового Орлеана» после увольнения Уилли Грина. Текущее положение делает его основным кандидатом на постоянную должность.
Вице-президент отдела баскетбольных операций клуба Трой Уивер продвигает Кевина Олли. 52-летний бывший игрок НБА продолжительное время возглавлял баскетбольную программу Коннектикута, после чего работал в тренерском штабе «Бруклина» и временно исполнял обязанности главного тренера до найма Жорди Фернандеса.
Трой Уивер имеет давние связи с Олли и планировал его приход в «Детройт», когда был генменеджером «Пистонс».
«Он давний друг, эти отношения выходят за рамки чисто баскетбольных. Он для меня непререкаемый авторитет», – делился Олли подробностями взаимоотношений.