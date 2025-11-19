Трой Уивер продвигает кандидатуру Кевина Олли на должность главного тренера «Пеликанс»

У Кевина Олли серьезная поддержка в «Пеликанс».

Джеймс Боррего занял место исполняющего обязанности главного тренера «Нового Орлеана» после увольнения Уилли Грина. Текущее положение делает его основным кандидатом на постоянную должность.

Вице-президент отдела баскетбольных операций клуба Трой Уивер продвигает Кевина Олли. 52-летний бывший игрок НБА продолжительное время возглавлял баскетбольную программу Коннектикута, после чего работал в тренерском штабе «Бруклина» и временно исполнял обязанности главного тренера до найма Жорди Фернандеса.

Трой Уивер имеет давние связи с Олли и планировал его приход в «Детройт», когда был генменеджером «Пистонс».

«Он давний друг, эти отношения выходят за рамки чисто баскетбольных. Он для меня непререкаемый авторитет», – делился Олли подробностями взаимоотношений.