Станислав Рыжов о зарплате Алексея Шведа в «Зените»: «Эту информацию будут держать в строжайшем секрете»

Станислав Рыжов заявил, что зарплата Алексея Шведа будет держаться в секрете.

«Думаю, эту информацию будут держать в строжайшем секрете.

Могу только предположить, что и Алексей не получил тех денег, к которым привык, все-таки сейчас времена кризисные, но и «Зенит» продемонстрировал всем конкурентам, насколько сильны амбиции на титул.

Уверен, что первая реакция руководителей ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива»: «вот везет же сине-бело-голубым, три дня не прошло с момента травмы их основного игрока, а уже нашли финансовые ресурсы на то, чтобы шокировать рынок и подписать еще более титулованного мастера», – сказал известный баскетбольный агент.