Станислав Рыжов о зарплате Алексея Шведа в «Зените»: «Эту информацию будут держать в строжайшем секрете»
Станислав Рыжов заявил, что зарплата Алексея Шведа будет держаться в секрете.
«Думаю, эту информацию будут держать в строжайшем секрете.
Могу только предположить, что и Алексей не получил тех денег, к которым привык, все-таки сейчас времена кризисные, но и «Зенит» продемонстрировал всем конкурентам, насколько сильны амбиции на титул.
Уверен, что первая реакция руководителей ЦСКА, УНИКСа и «Локомотива»: «вот везет же сине-бело-голубым, три дня не прошло с момента травмы их основного игрока, а уже нашли финансовые ресурсы на то, чтобы шокировать рынок и подписать еще более титулованного мастера», – сказал известный баскетбольный агент.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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