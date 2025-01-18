Егор Вяльцев: «Надеюсь, Алексей Швед продлит контракт с «Зенитом» и поможет им выиграть чемпионство в этом году»
Егор Вяльцев надеется, что Алексей Швед принесет «Зениту» чемпионский титул.
«Здорово, что Леша будет играть в «Зените». Слава богу, что все так произошло, потому что лучший российский баскетболист играл за границей, а не в российском чемпионате. Теперь наконец-то все встало на круги своя.
Надеюсь, все будет хорошо — Леша вдолгую продлит контракт с «Зенитом» и поможет им выиграть чемпионство в этом году.
В прошлом году в Китае он хорошо играл, хорошая статистика. А в этом просто так сложилось, это нормально. Все, что ни делается, — к лучшему», – отметил чемпион Единой лиги ВТБ-2022 в составе «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем