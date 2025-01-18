Егор Вяльцев: «Надеюсь, Алексей Швед продлит контракт с «Зенитом» и поможет им выиграть чемпионство в этом году»

Егор Вяльцев надеется, что Алексей Швед принесет «Зениту» чемпионский титул.

«Здорово, что Леша будет играть в «Зените ». Слава богу, что все так произошло, потому что лучший российский баскетболист играл за границей, а не в российском чемпионате. Теперь наконец-то все встало на круги своя.

Надеюсь, все будет хорошо — Леша вдолгую продлит контракт с «Зенитом» и поможет им выиграть чемпионство в этом году.

В прошлом году в Китае он хорошо играл, хорошая статистика. А в этом просто так сложилось, это нормально. Все, что ни делается, — к лучшему», – отметил чемпион Единой лиги ВТБ-2022 в составе «Зенита».