  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Станислав Рыжов об Алексее Шведе в «Зените»: «Положительный шок. Ожидаю аншлаги на всех домашних матчах»
0

Станислав Рыжов об Алексее Шведе в «Зените»: «Положительный шок. Ожидаю аншлаги на всех домашних матчах»

Станислав Рыжов назвал переход Алексея Шведа в «Зенит» «положительным шоком».

«Реакция как специалиста и человека, знающего внутреннюю конъюнктуру — ожидаемый ход, о котором все заговорили в кулуарах сразу после травмы Муна. Реакция как коренного ленинградца и болельщика «Зенита» — положительный шок. Ожидаю аншлаги на всех домашних матчах сезона.

Алексей — игрок экстра-класса с сумасшедшим опытом и пониманием игры, поэтому в первую очередь он поможет лично Чави Паскуалю в реализации его сложных схем на площадке. Мы помним, как хорошо «Зенит» играл в Евролиге, помним, как выиграл Единую лигу ВТБ, когда только «Зениту» удалось сохранить после начала известных событий ростер уровня Евролиги. И каким разочарованием для болельщиков стали два следующих сезона, когда состав был послабее и игроки не справлялись с плейбуком и защитными схемами маэстро», – сказал известный баскетбольный агент.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
logoАлексей Швед
logoЕдиная лига ВТБ
logoЗенит
Станислав Рыжов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Вяльцев: «Надеюсь, Алексей Швед продлит контракт с «Зенитом» и поможет им выиграть чемпионство в этом году»
сегодня, 14:43
Станислав Еремин: «Алексей Швед – яркий игрок, его возвращение в лигу привлечет интерес»
сегодня, 14:32
Агент Алексея Шведа – о переходе в «Зенит»: «Переговоры прошли быстро»
сегодня, 14:15
Андрей Кириленко: «Очень рад, что Алексей Швед будет играть в Единой лиге. Всегда говорил, что это мой любимый игрок»
сегодня, 14:11
Антон Понкрашов: «Алексей Швед – лучший баскетболист России, он поможет «Зениту»
сегодня, 14:08
Рекомендуем
Главные новости
Джимми Батлер об игроках «Майами»: «У меня нет с ними проблем. Мой конфликт не с ними»
151 минуту назад
Станислав Рыжов о зарплате Алексея Шведа в «Зените»: «Эту информацию будут держать в строжайшем секрете»
1сегодня, 16:16
Джимми Батлер: «Рано или поздно вся правда выйдет наружу»
2сегодня, 16:01
Сергей Кущенко: «Рады, что Алексей Швед вернулся в Лигу ВТБ»
1сегодня, 15:43
«Зенит» объявил о подписании контракта с Алексеем Шведом
15сегодня, 15:36
«Селтикс» ожидают по меньшей мере четыре предложения о покупке команды
4сегодня, 15:28
«Даллас» готов обменять Дэниэла Гэффорда
10сегодня, 15:20
НБА. «Детройт» примет «Финикс», «Кливленд» сыграет в гостях с «Миннесотой» и другие матчи
1сегодня, 15:06
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграла «Парму» на своей площадке, «Уралмаш» в гостях взял верх над «Пари НН»
5сегодня, 14:56
Агент Алексея Шведа – о переходе в «Зенит»: «Переговоры прошли быстро»
сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Стэнли Уиттакер пропустит месяц из-за травмы
4 минуты назад
ACB. «Манреса» – «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
9 минут назадLive
Агент Алексея Шведа о возможном продлении контракта с «Зенитом»: «В конце сезона посмотрим, что будет дальше»
31 минуту назад
Чемпионат Турции. «Бешикташ» выиграл у «Тюрк Телекома», «Дарушафака» встречается с «Мерсином»
39 минут назадLive
Сергей Елевич: «Алексей Швед не исчерпал своих творческих возможностей. У него еще большой потенциал»
59 минут назад
Егор Вяльцев: «Надеюсь, Алексей Швед продлит контракт с «Зенитом» и поможет им выиграть чемпионство в этом году»
сегодня, 14:43
Карлик Джонс – MVP 22-го тура Евролиги
1сегодня, 14:37
Станислав Еремин: «Алексей Швед – яркий игрок, его возвращение в лигу привлечет интерес»
сегодня, 14:32
Антон Понкрашов: «Алексей Швед – лучший баскетболист России, он поможет «Зениту»
сегодня, 14:08
Станислав Еремин об Александре Гомельском: «Он был новатором. Каратисты, психологи, штангисты, боксеры, футболисты, хоккеисты - каких специалистов только ни пробовал»
сегодня, 11:17
Рекомендуем