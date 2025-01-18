Станислав Рыжов об Алексее Шведе в «Зените»: «Положительный шок. Ожидаю аншлаги на всех домашних матчах»
«Реакция как специалиста и человека, знающего внутреннюю конъюнктуру — ожидаемый ход, о котором все заговорили в кулуарах сразу после травмы Муна. Реакция как коренного ленинградца и болельщика «Зенита» — положительный шок. Ожидаю аншлаги на всех домашних матчах сезона.
Алексей — игрок экстра-класса с сумасшедшим опытом и пониманием игры, поэтому в первую очередь он поможет лично Чави Паскуалю в реализации его сложных схем на площадке. Мы помним, как хорошо «Зенит» играл в Евролиге, помним, как выиграл Единую лигу ВТБ, когда только «Зениту» удалось сохранить после начала известных событий ростер уровня Евролиги. И каким разочарованием для болельщиков стали два следующих сезона, когда состав был послабее и игроки не справлялись с плейбуком и защитными схемами маэстро», – сказал известный баскетбольный агент.
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