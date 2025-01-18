Агент Алексея Шведа – о переходе в «Зенит»: «Переговоры прошли быстро»

Обрад Фимич прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит».

«Переговоры прошли быстро, буквально один разговор с Александром Ивановичем Медведевым.

Могу сказать, что Алексей в предвкушении того, чтобы присоединиться к команде и поработать с тренером Чави Паскуалем. Он поддерживал форму с личным тренером, поэтому готов сразу влиться в тренировочный процесс.

У Алексея хорошие шансы побороться за титул. А Лига ВТБ станет еще интереснее с возвращением лучшего российского игрока», – сказал агент российского защитника.