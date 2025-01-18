Агент Алексея Шведа – о переходе в «Зенит»: «Переговоры прошли быстро»
Обрад Фимич прокомментировал переход Алексея Шведа в «Зенит».
«Переговоры прошли быстро, буквально один разговор с Александром Ивановичем Медведевым.
Могу сказать, что Алексей в предвкушении того, чтобы присоединиться к команде и поработать с тренером Чави Паскуалем. Он поддерживал форму с личным тренером, поэтому готов сразу влиться в тренировочный процесс.
У Алексея хорошие шансы побороться за титул. А Лига ВТБ станет еще интереснее с возвращением лучшего российского игрока», – сказал агент российского защитника.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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