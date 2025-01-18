Андрей Кириленко: «Очень рад, что Алексей Швед будет играть в Единой лиге. Всегда говорил, что это мой любимый игрок»

Андрей Кириленко отреагировал на переход Алексея Шведа в «Зенит».

«Я очень рад, что Алексей Швед будет играть в Единой лиге. Я всегда говорил, что это мой любимый игрок. Поэтому будет дополнительное внимание у меня точно к питерскому клубу.

Поможет ли «Зениту »? Конечно поможет. Это сильный разыгрывающий, лучший игрок в России.

«Зенит» — претендент на титул? Еще перед стартом сезона выделялся «Зенит», как и ЦСКА, УНИКС и «Локомотив». Эта четверка выглядит симпатично. Конечно Алексей добавил глубины, но это не значит, что ЦСКА или УНИКС на этом фоне стали слабее. Все равно эта четверка будет между собой разыгрывать чемпионство. Но в любом случае, конечно же, появление Шведа добавляет очень много вариативности и глубины питерскому клубу», – отметил президент РФБ .