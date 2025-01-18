Станислав Еремин: «Алексей Швед – яркий игрок, его возвращение в лигу привлечет интерес»
Станислав Еремин уверен, что возвращение Шведа в Лигу ВТБ привлечет интерес.
«Швед – яркий игрок, его возвращение в лигу привлечет интерес, но пока непонятно, насколько он готов помогать «Зениту». Неизвестно, в какой он сейчас форме и какая у него будет роль.
Это специфический игрок, который требует, чтобы команда отталкивалась от его игры, но в «Зените» уже есть лидеры, команда провела половину сезона, и теперь главному тренеру надо думать, как уместить их на площадке вместе со Шведом. Могу Алексею пожелать только удачи», – сказал глава тренерского совета РФБ.
Российский защитник Алексей Швед подписал контракт с «Зенитом» до конца сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ТАСС
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