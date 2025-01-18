Антон Понкрашов: «Алексей Швед – лучший баскетболист России, он поможет «Зениту»
Антон Понкрашов уверен, что Алексей Швед поможет «Зениту» в борьбе за титул.
«Я всегда говорил о том, что Алексей должен играть в Единой лиге, потому что на сегодняшний момент он лучший баскетболист России. И я, безусловно, рад за него. И, как говорил до этого, я не понимаю, почему никто из топ-клубов его не подписывал.
Поможет ли он «Зениту»? Конечно! Леха — это игрок экстра-класса, который может решать самые высокие задачи и цели.
«Зенит» — главный претендент на титул? Не знаю. Мне кажется, все будет сводиться к полуфинальным сериям. 90%, что за выход в финал будут бороться «Зенит», ЦСКА, УНИКС и «Локомотив», ну если кто-то не преподнесет сюрприз», – сказал чемпион Европы в составе сборной России.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
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