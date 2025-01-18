Алексей Швед станет игроком «Зенита»
Алексей Швед пополнит состав петербургского «Зенита».
Стороны договорились о подписании контракта до конца текущего сезона, сообщает «Перехват».
Российский защитник (36 лет, 198 см) летом 2023 года переехал в Китай, где провел сезон за «Шаньси». В нынешнем сезоне Швед вернулся в китайскую команду, но в декабре был отчислен и решил вернуться в Единую лигу ВТБ.
Швед последний раз выступал в России за ЦСКА в сезоне-2022/23, набирая в Лиге ВТБ 16,6 очка, 3,5 подбора и 7,8 передачи.
В составе «Зенита» Швед заменит Ксавьера Муна, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
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