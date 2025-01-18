Алексей Швед станет игроком «Зенита»

Алексей Швед пополнит состав петербургского «Зенита».

Стороны договорились о подписании контракта до конца текущего сезона, сообщает «Перехват».

Российский защитник (36 лет, 198 см) летом 2023 года переехал в Китай, где провел сезон за «Шаньси». В нынешнем сезоне Швед вернулся в китайскую команду, но в декабре был отчислен и решил вернуться в Единую лигу ВТБ.

Швед последний раз выступал в России за ЦСКА в сезоне-2022/23, набирая в Лиге ВТБ 16,6 очка, 3,5 подбора и 7,8 передачи.

В составе «Зенита » Швед заменит Ксавьера Муна , который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.