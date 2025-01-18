16

Алексей Швед станет игроком «Зенита»

Алексей Швед пополнит состав петербургского «Зенита».

Стороны договорились о подписании контракта до конца текущего сезона, сообщает «Перехват».

Российский защитник (36 лет, 198 см) летом 2023 года переехал в Китай, где провел сезон за «Шаньси». В нынешнем сезоне Швед вернулся в китайскую команду, но в декабре был отчислен и решил вернуться в Единую лигу ВТБ.

Швед последний раз выступал в России за ЦСКА в сезоне-2022/23, набирая в Лиге ВТБ 16,6 очка, 3,5 подбора и 7,8 передачи.

В составе «Зенита» Швед заменит Ксавьера Муна, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал «Перехват»
logoАлексей Швед
logoЗенит
переходы
Ксавьер Мун
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Швед сходил на матч «Спартака» в КХЛ
315 января, 20:16
Сергей Мезенцев: «Алексей Швед – один из самых талантливых и стильных баскетболистов»
115 января, 17:30
Тимофей Герасимов – 🔥. Еще один российский игрок пробил 30 очков в Лиге ВТБ
214 января, 08:12Трибуна
Сергей Елевич об Алексее Шведе: «Надо опуститься с небес на землю и пойти на уступки по контракту»
327 декабря 2024, 10:45
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ обыграла «Парму» на своей площадке, «Нижний Новгород» принимает «Уралмаш»
215 минут назадLive
Каталонский журналист Марк Мундет: «Если дети должны держаться подальше от политики, почему российским молодым спортсменам запрещают участвовать в международных соревнованиях?»
11сегодня, 12:00
Патрик Беверли: «Нельзя называть Тейтума мягким только из-за того, что он не орет на всех и у него определенные татуировки»
3сегодня, 11:38
«Милуоки» проявляет интерес к Джимми Батлеру. Клубу придется расстаться с Крисом Миддлтоном ради игрока «Хит»
10сегодня, 10:37
Эди Тавареш посоветовал «заткнуться» ассистенту Барцокаса, который обвинил «Реал» в давлении на судей
1сегодня, 09:53
«Уорриорз» интересны Вучевич, Коллинз, Валанчюнас и Уильямс
8сегодня, 09:38
Вембаньяма опережает 90% игроков в истории НБА по блок-шотам. Француз проводит второй сезон в лиге
8сегодня, 09:20
Кайри Ирвинг о матчах против «Тандер»: «Это личное»
5сегодня, 08:58
Данк Аарона Гордона после передачи Николы Йокича – лучший момент игрового дня НБА
2сегодня, 08:30Видео
«Особенный матч». Лонзо и Ламело Боллы сыграли друг против друга впервые с 2021 года, Лианджело наблюдал с трибуны
6сегодня, 08:10Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Малик Монк подписал долгосрочный контракт с Peak
3 минуты назадФото
Станислав Еремин об Александре Гомельском: «Он был новатором. Каратисты, психологи, штангисты, боксеры, футболисты, хоккеисты - каких специалистов только ни пробовал»
сегодня, 11:17
Сергей Елевич о травме Ксавьера Муна: «Это очень серьезная потеря для «Зенита»
сегодня, 10:58
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» встретится с «Мерсином»
сегодня, 10:44
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» против «Триеста», «Тренто» примет «Тревизо»
сегодня, 10:24
Ксавьер Мун болельщикам «Зенита»: «Надеюсь вернуться более сильным и увидеть вас в будущем»
сегодня, 10:05
ACB. «Манреса» – «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
сегодня, 09:59
Чемпионат Франции. «Шоле» против «Лиможа», «Сен-Кантен» сыграет с «Элан Шалоном» и другие матчи
сегодня, 09:09
Адриатическая лига. «Сплит» – «Будучность», КРКА – «Борац Чачак»
сегодня, 09:03
Чемпионат Греции. «Арис» – «Колоссос», «Лаврион» встретится с «Перистери»
сегодня, 07:02
Рекомендуем