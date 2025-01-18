В «Зените» подтвердили подписание контракта с Алексеем Шведом
«Зенит» подтвердил подписание Алексея Шведа.
Председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев сообщил о подписании соглашения с российским защитником.
«Контракт подписан», — сказал Медведев.
Ранее стало известно, что стороны согласовали условия контракта до конца сезона. В составе «Зенита» Швед заменит Ксавьера Муна, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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