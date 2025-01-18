В «Зените» подтвердили подписание контракта с Алексеем Шведом

«Зенит» подтвердил подписание Алексея Шведа.

Председатель совета директоров петербургского клуба Александр Медведев сообщил о подписании соглашения с российским защитником.

«Контракт подписан», — сказал Медведев.

Ранее стало известно, что стороны согласовали условия контракта до конца сезона. В составе «Зенита » Швед заменит Ксавьера Муна, который выбыл до конца сезона из-за травмы колена.