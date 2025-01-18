Кайри Ирвинг обошел Кобе Брайанта по количеству трехочковых за карьеру
Кайри Ирвинг поднялся на 27-е место в истории НБА по количеству точных 3-очковых.
Разыгрывающий «Далласа» реализовал 3 из 8 из-за дуги в пятничном матче против «Оклахомы» (106:98) и увеличил свой показатель за карьеру до 1 828 попаданий.
Ирвинг обошел легенду «Лейкерс» Кобе Брайанта, который реализовал 1 827 трехочковых за карьеру.
26-е место в списке занимает Чонси Биллапс (1 830). Лучший показатель – у суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри (3 889).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт HoopsHype в соцсети X
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