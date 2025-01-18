Кайри Ирвинг о матчах против «Тандер»: «Это личное»

Кайри Ирвинг рассказал о принципиальности матчей против «Тандер».

В пятницу «Даллас » победил «Оклахому» со счетом 106:98. В прошлом году техасцы остановили соперника во втором раунде плей-офф.

«Это личное, это начало здорового соперничества... Они в порядке. Они были на первом месте в Западной конференции в прошлом сезоне. Они заслужили выход во второй раунд и серию с нами, но мы тогда лучше справились.

Мы еще не раз встретимся в следующие несколько лет. И сейчас создается база для нашего противостояния.

Они немного другая команда без Шэя, конечно... Но все еще вполне себе достойная и конкурентоспособная», – заявил разыгрывающий «Мэверикс».