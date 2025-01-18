1

Кайри Ирвинг о матчах против «Тандер»: «Это личное»

Кайри Ирвинг рассказал о принципиальности матчей против «Тандер».

В пятницу «Даллас» победил «Оклахому» со счетом 106:98. В прошлом году техасцы остановили соперника во втором раунде плей-офф.

«Это личное, это начало здорового соперничества... Они в порядке. Они были на первом месте в Западной конференции в прошлом сезоне. Они заслужили выход во второй раунд и серию с нами, но мы тогда лучше справились.

Мы еще не раз встретимся в следующие несколько лет. И сейчас создается база для нашего противостояния.

Они немного другая команда без Шэя, конечно... Но все еще вполне себе достойная и конкурентоспособная», – заявил разыгрывающий «Мэверикс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoДаллас
logoОклахома-Сити
logoКайри Ирвинг
logoНБА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 лучших игроков НБА перед сезоном-24/25
10216 октября 2024, 09:05
Менеджер НБА: «Основной претендент на финал от Запада – «Финикс»
1214 октября 2024, 19:15
Дюрэнт, Лиллард, Карри, Ирвинг и Гилджес-Александер – в пятерке лучших атакующих игроков задней линии по версии Трэя Янга
310 сентября 2024, 14:25
Рекомендуем
Главные новости
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ – «Парма», «Нижний Новгород» примет «Уралмаш»
7 минут назад
Эди Тавареш посоветовал «заткнуться» ассистенту Барцокаса, который обвинил «Реал» в давлении на судей
131 минуту назад
«Уорриорз» интересны Вучевич, Коллинз, Валанчюнас и Уильямс
246 минут назад
Вембаньяма опережает 90% игроков в истории НБА по блок-шотам. Француз проводит второй сезон в лиге
4сегодня, 09:20
Данк Аарона Гордона после передачи Николы Йокича – лучший момент игрового дня НБА
1сегодня, 08:30Видео
«Особенный матч». Лонзо и Ламело Боллы сыграли друг против друга впервые с 2021 года, Лианджело наблюдал с трибуны
4сегодня, 08:10Видео
Чет Холмгрен успешно восстанавливается после перелома. Повторный осмотр через 3-5 недель
1сегодня, 07:55
Эрик Споэльстра о возвращении Батлера: «Знаю, что вы хотите от меня услышать. Но не оправдаю ваших ожиданий»
сегодня, 07:47
Джимми Батлер о взаимоотношениях с «Хит»: «Ситуация такая, какая она есть»
10сегодня, 07:29
НБА. 36 очков Эдвардса помогли «Миннесоте» обыграть «Нью-Йорк», «Денвер» взял верх над «Майами» с вернувшимся Батлером и другие результаты
83сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Италии. «Реджо-Эмилия» против «Триеста», «Тренто» примет «Тревизо»
20 секунд назад
Ксавьер Мун болельщикам «Зенита»: «Надеюсь вернуться более сильным и увидеть вас в будущем»
19 минут назад
ACB. «Манреса» – «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Валенсией» и другие матчи
25 минут назад
Чемпионат Франции. «Шоле» против «Лиможа», «Сен-Кантен» сыграет с «Элан Шалоном» и другие матчи
сегодня, 09:09
Адриатическая лига. «Сплит» – «Будучность», КРКА – «Борац Чачак»
сегодня, 09:03
Чемпионат Греции. «Арис» – «Колоссос», «Лаврион» встретится с «Перистери»
сегодня, 07:02
Чемпионат Турции. «Бешикташ» – «Тюрк Телеком», «Дарушафака» встретится с «Мерсином»
сегодня, 06:52
Чемпионат Франции. «Страсбур» уступил «Бурку»
вчера, 20:59
Американский форвард Джеймс Наннэлли продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:10
Чемпионат Турции. «Яловаспор» одолел «Манису»
вчера, 20:07
Рекомендуем