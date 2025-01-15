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Джейсон Кидд о 4 из 18 с игры у Ирвинга: «Прилично смотрелся»

Джейсон Кидд оценил игру Кайри Ирвинга в первом матче после травмы.

Разыгрывающий «Далласа» набрал 11 очков при 4/18 с игры за 30 минут в проигранном матче с «Денвером» (99:118).

Ирвинг завершил восстановление после межпозвоночной грыжи, он пропустил 5 игр.

«Мне показалось, что Кайри был в порядке. Он прилично смотрелся.

Сегодня Ирвинг смазал некоторые из тех бросков, которые обычно попадает. Не забываем, что он выпадал на пять матчей.

Очень здорово, что он вернулся», – сказал главный тренер техасцев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Ноа Уэбера
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