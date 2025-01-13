Кайри Ирвинг может вернуться в состав «Далласа» в матче с «Денвером»
Кайри Ирвинг завершает восстановление.
Звездный разыгрывающий «Мэверикс» выбыл из состава в прошлый понедельник из-за межпозвоночной грыжи. Защитник должен был пропустить 1-2 недели.
Ирвинг принял участие в полной тренировке команды сегодня. Статус защитника на следующий матч – «под вопросом», но ожидается, что он сможет выйти на паркет.
«Даллас» второй раз подряд встретится с «Денвером». Предыдущая игра закончилась поражением со счетом 101:112.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джареда Гринберга
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