Кайри Ирвинг может вернуться в состав «Далласа» в матче с «Денвером»

Кайри Ирвинг завершает восстановление.

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» выбыл из состава в прошлый понедельник из-за межпозвоночной грыжи. Защитник должен был пропустить 1-2 недели.

Ирвинг принял участие в полной тренировке команды сегодня. Статус защитника на следующий матч – «под вопросом», но ожидается, что он сможет выйти на паркет.

«Даллас » второй раз подряд встретится с «Денвером ». Предыдущая игра закончилась поражением со счетом 101:112.