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Кайри Ирвинг может вернуться в состав «Далласа» в матче с «Денвером»

Кайри Ирвинг завершает восстановление.

Звездный разыгрывающий «Мэверикс» выбыл из состава в прошлый понедельник из-за межпозвоночной грыжи. Защитник должен был пропустить 1-2 недели.

Ирвинг принял участие в полной тренировке команды сегодня. Статус защитника на следующий матч – «под вопросом», но ожидается, что он сможет выйти на паркет.

«Даллас» второй раз подряд встретится с «Денвером». Предыдущая игра закончилась поражением со счетом 101:112.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джареда Гринберга
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