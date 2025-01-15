Кайри Ирвинг вернулся после травмы и набрал 11 очков в проигранном матче с «Денвером»

Кайри Ирвинг завершил восстановление.

Звездный разыгрывающий «Мэверикс», который восстановился после межпозвоночной грыжи, вышел на площадку во встрече с «Наггетс» (99:118).

Ирвинг набрал 11 очков, 4 подбора, 2 передачи и 4 перехвата за 30 минут.

«Даллас » выдал результат 2-3 в пяти матчах без Кайри.