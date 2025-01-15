Кайри Ирвинг вернулся после травмы и набрал 11 очков в проигранном матче с «Денвером»
Кайри Ирвинг завершил восстановление.
Звездный разыгрывающий «Мэверикс», который восстановился после межпозвоночной грыжи, вышел на площадку во встрече с «Наггетс» (99:118).
Ирвинг набрал 11 очков, 4 подбора, 2 передачи и 4 перехвата за 30 минут.
«Даллас» выдал результат 2-3 в пяти матчах без Кайри.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем