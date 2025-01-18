Эди Тавареш посоветовал «заткнуться» ассистенту Барцокаса, который обвинил «Реал» в давлении на судей

Эди Тавареш отреагировал на резонансное высказывание Гиоргоса Боцикаса.

Ассистент главного тренера «Олимпиакоса» заявил , что «Реал » пытается разными способами воздействовать на судей.

«Лучше заткнись и будь честен по поводу некоторых решений...» – написал центровой испанского клуба.

«Олимпиакос » победил в Мадриде со счетом 96:86. Болельщики «Реала» скандировали «Euroleague mafia » по ходу встречи.