Эди Тавареш посоветовал «заткнуться» ассистенту Барцокаса, который обвинил «Реал» в давлении на судей
Эди Тавареш отреагировал на резонансное высказывание Гиоргоса Боцикаса.
Ассистент главного тренера «Олимпиакоса» заявил, что «Реал» пытается разными способами воздействовать на судей.
«Лучше заткнись и будь честен по поводу некоторых решений...» – написал центровой испанского клуба.
«Олимпиакос» победил в Мадриде со счетом 96:86. Болельщики «Реала» скандировали «Euroleague mafia» по ходу встречи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Эди Тавареша
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