Сайт Eurohoops составил Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Лидируют Везенков, Ларкин и Джеймс
Сайт Eurohoops составил Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.
С учетом равенства зарплат у нескольких игроков в список в итоге попали 13 человек. Информация является неофициальной.
Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги в сезоне-24/25
1. Саша Везенков, «Олимпиакос» – 4,1 миллиона долларов2. Шэйн Ларкин, «Анадолу Эфес» – 3,75 млн3. Майк Джеймс, «Монако» – 3 млн4. Костас Слукас, «Панатинаикос» – 2,8 млн5. Эди Тавареш, «Реал» – 2,7 млн6. Кевин Пантер, «Барселона» – 2,6 млн7-8. Кендрик Нанн, «Панатинаикос» – 2,5 млн7-8. Никола Миротич, «Милан» – 2,5 млн9. Дариус Томпсон, «Анадолу Эфес» – 2,3 млн10-13. Эван Фурнье, «Олимпиакос» – 2,2 млн10-13. Найджел Хэйс-Дэвис, «Фенербахче» – 2,2 млн10-13. Уилли Эрнангомес, «Барселона» – 2,2 млн10-13. Венсан Пуарье, «Анадолу Эфес» – 2,2 млн.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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