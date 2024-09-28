Сайт Eurohoops составил Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Лидируют Везенков, Ларкин и Джеймс

Сайт Eurohoops составил Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.

С учетом равенства зарплат у нескольких игроков в список в итоге попали 13 человек. Информация является неофициальной.

Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги в сезоне-24/25

1. Саша Везенков, «Олимпиакос» – 4,1 миллиона долларов 2. Шэйн Ларкин, «Анадолу Эфес» – 3,75 млн 3. Майк Джеймс , «Монако » – 3 млн 4. Костас Слукас, «Панатинаикос» – 2,8 млн 5. Эди Тавареш , «Реал » – 2,7 млн 6. Кевин Пантер, «Барселона» – 2,6 млн 7-8. Кендрик Нанн, «Панатинаикос» – 2,5 млн 7-8. Никола Миротич, «Милан» – 2,5 млн 9. Дариус Томпсон, «Анадолу Эфес» – 2,3 млн 10-13. Эван Фурнье, «Олимпиакос» – 2,2 млн 10-13. Найджел Хэйс-Дэвис, «Фенербахче» – 2,2 млн 10-13. Уилли Эрнангомес, «Барселона» – 2,2 млн 10-13. Венсан Пуарье, «Анадолу Эфес» – 2,2 млн.