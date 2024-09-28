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Сайт Eurohoops составил Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги. Лидируют Везенков, Ларкин и Джеймс

Сайт Eurohoops составил Топ-10 самых высокооплачиваемых игроков Евролиги.

С учетом равенства зарплат у нескольких игроков в список в итоге попали 13 человек. Информация является неофициальной.

Самые высокооплачиваемые игроки Евролиги в сезоне-24/25

1. Саша Везенков, «Олимпиакос» – 4,1 миллиона долларов2. Шэйн Ларкин, «Анадолу Эфес» – 3,75 млн3. Майк Джеймс, «Монако» – 3 млн4. Костас Слукас, «Панатинаикос» – 2,8 млн5. Эди Тавареш, «Реал» – 2,7 млн6. Кевин Пантер, «Барселона» – 2,6 млн7-8. Кендрик Нанн, «Панатинаикос» – 2,5 млн7-8. Никола Миротич, «Милан» – 2,5 млн9. Дариус Томпсон, «Анадолу Эфес» – 2,3 млн10-13. Эван Фурнье, «Олимпиакос» – 2,2 млн10-13. Найджел Хэйс-Дэвис, «Фенербахче» – 2,2 млн10-13. Уилли Эрнангомес, «Барселона» – 2,2 млн10-13. Венсан Пуарье, «Анадолу Эфес» – 2,2 млн.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
рейтинги
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
logoБарселона
logoРеал
logoКостас Слукас
logoНикола Миротич
logoЭван Фурнье
logoГильермо Эрнангомес
logoШейн Ларкин
logoЭди Тавареш
logoМайк Джеймс 1990
logoАлександар Везенков
logoМонако
logoВенсан Пуарье
Найджел Хэйс
logoКендрик Нанн
Кевин Пантер
Дариус Томпсон
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