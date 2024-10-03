Майк Джеймс и Марио Хезоня разделили звание самого талантливого игрока Евролиги по мнению капитанов команд
Евролига провела опрос капитанов команд.
Звание самого талантливого игрока турнира разделили разыгрывающий Майк Джеймс («Монако») и форвард Марио Хезоня («Реал»).
Лучшая соревновательная атмосфера на домашних матчах «Партизана».
Самый неудержимый игрок в нападении – Майк Джеймс («Монако»).
Самый интересный новичок – защитник Эван Фурнье, вернувшийся в Европу из НБА и присоединившийся к «Олимпиакосу».
Баскетболист, которого хотели бы иметь в своем составе, – центровой Эди Тавареш («Реал»).
Лучший данкер – форвард Донта Холл («Баскония»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Евролиги
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