Майк Джеймс и Марио Хезоня разделили звание самого талантливого игрока Евролиги по мнению капитанов команд

Евролига провела опрос капитанов команд.

Звание самого талантливого игрока турнира разделили разыгрывающий Майк Джеймс («Монако») и форвард Марио Хезоня («Реал»).

Лучшая соревновательная атмосфера на домашних матчах «Партизана ».

Самый неудержимый игрок в нападении – Майк Джеймс («Монако »).

Самый интересный новичок – защитник Эван Фурнье , вернувшийся в Европу из НБА и присоединившийся к «Олимпиакосу».

Баскетболист, которого хотели бы иметь в своем составе, – центровой Эди Тавареш («Реал»).

Лучший данкер – форвард Донта Холл («Баскония»).