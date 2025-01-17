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Ассистент «Олимпиакоса» обвинил «Реал» в давлении на судей

Ассистент «Олимпиакоса» заявил, что «Реал» пытается воздействовать на судей.

Гиоргос Боцикас сказал об этом после победного выездного матча Евролиги в Мадриде. Представители испанского клуба выражали недовольство работой арбитров.

«Реал» не победить только тактикой, это можно сделать за счет борьбы.

Сегодня мы были жестче их, и это было заметно на протяжении всей игры. В какой-то момент игроки «Реала» потеряли контроль и начали протестовать судьям после каждого свистка.

Это команда, которая играет с судьями. Они постоянно симулируют и оказывают давление – не только скамейка запасных и баскетболисты, но и вся арена. Так они пытаются получить как можно свистков в свою пользу.

Тот факт, что они все время уступали в микродуэлях и отставали в счете, очень их расстроил, и они перестали играть. Они начали заниматься другими вещами, не баскетболом.

Нет сомнений в том, что победу одержала лучшая команда на площадке. С первой секунды мы контролировали игру. Мы уверенно бросали, допустили всего 6 потерь, пока не расслабились, а в защите мы сдерживали «Реал» ниже отметки в 20 очков на протяжении трех четвертей», – утверждает тренер.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoГеоргиос Барцокас
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logoОлимпиакос
судьи
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