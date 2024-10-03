Кендрик Нанн и Костас Слукас возглавили рейтинг лучших игроков Евролиги по версии Eurohoops

Eurohoops выложил рейтинг баскетболистов Евролиги.

Первые два места заняли защитники действующего чемпиона «Панатинаикоса » Кендрик Нанн и Костас Слукас . MVP прошлого сезона Майк Джеймс стал 3-м. Вернувшийся в Европу из НБА Саша Везенков оказался на 4-м.

Топ-10 баскетболистов Евролиги по версии Eurohoops: