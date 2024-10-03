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Кендрик Нанн и Костас Слукас возглавили рейтинг лучших игроков Евролиги по версии Eurohoops

Eurohoops выложил рейтинг баскетболистов Евролиги.

Первые два места заняли защитники действующего чемпиона «Панатинаикоса» Кендрик Нанн и Костас Слукас. MVP прошлого сезона Майк Джеймс стал 3-м. Вернувшийся в Европу из НБА Саша Везенков оказался на 4-м.

Топ-10 баскетболистов Евролиги по версии Eurohoops:

  1. Кендрик Нанн («Панатинаикос»);

  2. Костас Слукас («Панатинаикос»);

  3. Майк Джеймс («Монако»);

  4. Саша Везенков («Олимпиакос»);

  5. Матиас Лессорт («Панатинаикос»);

  6. Факундо Кампаццо («Реал»);

  7. Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»);

  8. Уэйд Болдуин («Фенербахче»);

  9. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»);

  10. Эди Тавареш («Реал»).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: EuroHoops
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoАнадолу Эфес
logoФенербахче
logoОлимпиакос
logoПанатинаикос
logoРеал
logoКостас Слукас
logoФакундо Кампаццо
logoШейн Ларкин
logoЭди Тавареш
logoМайк Джеймс 1990
logoАлександар Везенков
logoМонако
Уэйд Болдуин
logoМатиас Лессор
Найджел Хэйс
logoКендрик Нанн
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