Кендрик Нанн и Костас Слукас возглавили рейтинг лучших игроков Евролиги по версии Eurohoops
Eurohoops выложил рейтинг баскетболистов Евролиги.
Первые два места заняли защитники действующего чемпиона «Панатинаикоса» Кендрик Нанн и Костас Слукас. MVP прошлого сезона Майк Джеймс стал 3-м. Вернувшийся в Европу из НБА Саша Везенков оказался на 4-м.
Топ-10 баскетболистов Евролиги по версии Eurohoops:
Кендрик Нанн («Панатинаикос»);
Костас Слукас («Панатинаикос»);
Майк Джеймс («Монако»);
Саша Везенков («Олимпиакос»);
Матиас Лессорт («Панатинаикос»);
Факундо Кампаццо («Реал»);
Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»);
Уэйд Болдуин («Фенербахче»);
Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»);
Эди Тавареш («Реал»).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: EuroHoops
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