Марио Хезоня выразил недовольство судейством в перерыве матча Евролиги с «Олимпиакосом»

Марио Хезоня раскритиковал судей в паузе матча Евролиги.

Форвард «Реала» выразил недовольство судейством в большом перерыве домашнего матча Евролиги с «Олимпиакосом», когда давал интервью EuroLeague TV. После 20 минут игры испанцы уступали 9 очков.

«Мы знаем, что это центральный матч недели. Нам противостоит очень хорошая команда, но некоторые люди на площадке совершенно не готовы к такому типу игры. Нам нужно сосредоточиться на самих себе», – произнес хорват и отправился в раздевалку.

«Олимпиакос» получил право на 15 штрафных бросков по сравнению с 9 у «Реала». У хозяев паркета было зафиксировано 12 фолов в первой половине, скамейка запасных испанцев также получила технический фол.

Болельщики «Реала» скандировали «Euroleague mafia» по ходу встречи.

«Олимпиакос» победил со счетом 96:86.