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Джимми Батлер о взаимоотношениях с «Хит»: «Ситуация такая, какая она есть»

Джимми Батлер прокомментировал взаимоотношения с «Хит».

По истечении 7-матчевого отстранения лидер «Майами» вернулся в стартовый состав в пятницу в проигранной домашней встрече с «Денвером» (113:133).

Батлер был отстранен за поведение, наносящее вред команде. Он отыграл 33 минуты и набрал 18 очков, реализовав 7 из 15 бросков с игры, а также совершив 3 подбора и 2 передачи.

Это была его первая игра с тех пор, как «Хит» подтвердили желание звездного баскетболиста сменить команду.

«На данный момент все сводится к баскетболу, как мне кажется. Я знаю, чего от меня ждут, пока я здесь, и постараюсь сделать это наилучшим образом, но ситуация такая, какая она есть», – констатировал 35-летний баскетболист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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