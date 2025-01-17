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«Нам он не нужен». Источник в «Хит» обрисовал отношение к возвращению Джимми Батлера

Возвращение Джимми Батлера в состав «Майами» столкнется с трудностями.

«Хит» не нашли приемлемых вариантов обмена форварда, временно отстраненного от матчей команды.

ESPN поинтересовался мнением о сотрудничестве с баскетболистом у источников, близких к команде.

«Не знаю, как он сможет вернуться в эту раздевалку», – заявил первый.

«Нам он не нужен», – прокомментировал ситуацию второй.

Источник со стороны Батлера прокомментировал усиливающийся конфликт: «Джимми еще даже толком не начинал».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoНБА
logoДжимми Батлер
logoМайами
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