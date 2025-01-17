«Финикс» рассматривал возможность использования последнего доступного драфт-пика 1-го раунда в обмене Джимми Батлера

«Санз» были серьезно нацелены на приобретение Джимми Батлера.

По информации ESPN из разных источников, в процессе рассмотрения возможных вариантов сделки клуб оценивал возможность использования драфт-пика 1-го раунда драфта-2031.

«Финикс » был готов согласиться с финансовыми запросами Батлера . Предположительная сделка столкнулась с непреодолимыми сложностями и, скорее всего, не состоится.

«Хит» не были готовы принимать на себя долговременные крупные контракты даже в случае согласия защитника Брэдли Била , имеющего право вето, на переход.

Поиски третьей стороны для осуществления обмена не увенчались успехом.