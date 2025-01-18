«Я вернулся». Джимми Батлер набрал 18 очков в первом матче после отстранения со стороны «Майами»

Джимми Батлер вернулся в состав «Хит».

По истечении 7-матчевого отстранения лидер «Майами » вернулся в стартовый состав в пятницу в проигранной домашней встрече с «Денвером » (113:133).

Батлер был отстранен за поведение, наносящее вред команде. Он отыграл 33 минуты и набрал 18 очков, реализовав 7 из 15 бросков с игры, а также совершив 3 подбора и 2 передачи. Это была его первая игра с тех пор, как «Хит» подтвердили желание звездного баскетболиста сменить команду.

Ранее в пятницу Батлер повторил знаменитое заявление Майкла Джордана перед возвращением в НБА в 1995 году, написав в соцсети Х через своего агента Берни Ли: «Я вернулся».