3

«Я вернулся». Джимми Батлер набрал 18 очков в первом матче после отстранения со стороны «Майами»

Джимми Батлер вернулся в состав «Хит».

По истечении 7-матчевого отстранения лидер «Майами» вернулся в стартовый состав в пятницу в проигранной домашней встрече с «Денвером» (113:133).

Батлер был отстранен за поведение, наносящее вред команде. Он отыграл 33 минуты и набрал 18 очков, реализовав 7 из 15 бросков с игры, а также совершив 3 подбора и 2 передачи. Это была его первая игра с тех пор, как «Хит» подтвердили желание звездного баскетболиста сменить команду.

Ранее в пятницу Батлер повторил знаменитое заявление Майкла Джордана перед возвращением в НБА в 1995 году, написав в соцсети Х через своего агента Берни Ли: «Я вернулся».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoМайами
logoДенвер
logoПэт Райли
logoНБА
logoДжимми Батлер
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дуэйн Уэйд: «Леброн Джеймс провел в «Хит» только 4 года, потому что его не устраивал тип руководства. Если тебе что-то не нравится – уходи»
2916 января, 08:25
Дуэйн Уэйд: «Многие звезды ушли из «Майами», потому что столкнулись с Пэтом Райли. А он всегда смеется последним»
3516 января, 07:34
Крис Хэйнс: «Пэт Райли и Джимми Батлер не общались друг с другом несколько месяцев»
15 января, 15:37
Джимми Батлер на личной встрече с Пэтом Райли потребовал обмена и сказал, что не подпишет новый контракт с «Майами»
5214 января, 17:35
Рекомендуем
Главные новости
36 очков, 13 подборов и 7 передач от Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» победить «Нью-Йорк»
26 минут назадВидео
Джа Морэнт пропустил 18-й матч в сезоне и больше не претендует на индивидуальные награды чемпионата НБА
43 минуты назад
Брэндон Миллер выбыл на неопределенный срок с разрывом связки запястья
49 минут назад
НБА. «Нью-Йорк» примет «Миннесоту», «Майами» сыграет с «Денвером» и другие матчи
62вчера, 21:51
Болельщики «Партизана» встретили команду в аэропорту в 4 утра после победы в матче Евролиги
сегодня, 04:15Видео
Евролига. «Фенербахче» обыграл «Жальгирис», «Баскония» справилась с «Панатинаикосом» и другие результаты
2вчера, 21:43
Брайан Уиндхорст: «Лу Дорт неприкосновенен из-за того, что он проделывает с игроками типа Донована Митчелла»
2вчера, 21:12
Леброн Джеймс: «У Бронни нет нужды играть в баскетбол. Он может заниматься всем, чем хочет»
11вчера, 20:45
Донован Митчелл об игре с «Оклахомой»: «Запишите это поражение на мой счет. Второй раз не был лидером»
1вчера, 20:27
Премьер-лига. Женщины. «Ника» справилась с «Надеждой»
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Страсбур» уступил «Бурку»
вчера, 20:59
Американский форвард Джеймс Наннэлли продолжит карьеру в Китае
вчера, 20:10
Чемпионат Турции. «Яловаспор» одолел «Манису»
вчера, 20:07
Запрет Димитрису Яннакопулосу на посещение матчей чемпионата Греции до июня остается в силе
вчера, 16:29
Артур Куруц перешел из «Мурсии» в «Бреоган»
вчера, 13:51
Тайрон Уоллес присоединился к «Галатасараю»
вчера, 13:41Фото
Чарльз Баркли о видео с Фоксом: «Снимай свой ТикТок, пока его не запретили»
3вчера, 10:26
Владислав Емченко: «В последние годы наши матчи с ЦСКА очень интересные и захватывающие»
вчера, 09:35
Стив Балмер с женой пожертвовали 15 млн долларов пострадавшим от пожара в Лос-Анджелесе
15вчера, 06:11
Еврокубок. «Литкабелис» проиграл «Цедевите-Олимпии»
16 января, 20:05
Рекомендуем