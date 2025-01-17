Хайме Хакес о ситуации с Джимми Батлером: «Бэм Адебайо старается оставаться позитивным»

Хайме Хакес рассказал о состоянии раздевалки «Хит».

«Бэм Адебайо старается оставаться максимально позитивным, понимает, что надо ориентироваться на тех, кто находится в раздевалке. Нам надо побеждать, сфокусироваться на этом. Не стоит беспокоиться о вещах, находящихся вне нашего контроля.

Он старается донести до всех это послание.

У нас команда с высоким соревновательным духом. Все хотят побеждать и помогать друг другу. Эта энергетика ощущается.

Кевин Лав очень важен для раздевалки. Он старается поддерживать хорошую атмосферу и ограничивать влияние постороннего шума. Он великолепен. Приносит в раздевалку позитив», – заключил форвард «Хит».