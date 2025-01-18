Энтони Дэвис пропустил третий матч в сезоне. Форварда «Лейкерс» беспокоит стопа

Энтони Дэвис не смог сыграть из-за травмы.

Звездный баскетболист пропустил третий матч в нынешнем сезоне. Форварда «Лейкерс» беспокоит плантарный фасциит левой стопы.

«Лейкерс» объявили о решении по Дэвису примерно за 30 минут до начала игры с «Нетс» (102:101).

Энтони в среднем набирает 25,8 очка при 52,3% с игры, 11,9 подбора, 3,5 передачи и 2,1 блок-шота.