Леброн Джеймс и Руи Хатимура не пришли на тренировку по причине болезни, могут пропустить следующий матч
Леброн Джеймс и Руи Хатимура заболели.
Статус форвардов «Лейкерс» на следующий матч против «Сакраменто» – «под вопросом» после пропуска тренировки.
Так же под вопросом участие в игре центрового Энтони Дэвиса.
Разыгрывающий Д’Анджело Расселл, скорее всего, сможет выйти на площадку.
Центровой Джексон Хэйс принимает участие в бесконтактной практике и должен вернуться в состав со дня на день.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Йована Бухи
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