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Леброн Джеймс и Руи Хатимура не пришли на тренировку по причине болезни, могут пропустить следующий матч

Леброн Джеймс и Руи Хатимура заболели.

Статус форвардов «Лейкерс» на следующий матч против «Сакраменто» – «под вопросом» после пропуска тренировки.

Так же под вопросом участие в игре центрового Энтони Дэвиса.

Разыгрывающий Д’Анджело Расселл, скорее всего, сможет выйти на площадку.

Центровой Джексон Хэйс принимает участие в бесконтактной практике и должен вернуться в состав со дня на день.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Йована Бухи
logoСакраменто
logoДжексон Хэйс
logoНБА
logoД’Анджело Расселл
logoЛеброн Джеймс
logoЭнтони Дэвис
травмы
logoЛейкерс
logoРуи Хатимура
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