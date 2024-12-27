Леброн Джеймс и Руи Хатимура не пришли на тренировку по причине болезни, могут пропустить следующий матч

Леброн Джеймс и Руи Хатимура заболели.

Статус форвардов «Лейкерс » на следующий матч против «Сакраменто » – «под вопросом» после пропуска тренировки.

Так же под вопросом участие в игре центрового Энтони Дэвиса .

Разыгрывающий Д’Анджело Расселл, скорее всего, сможет выйти на площадку.

Центровой Джексон Хэйс принимает участие в бесконтактной практике и должен вернуться в состав со дня на день.