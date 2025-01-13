Бронни Джеймс может пропустить матч со «Сперс» из-за плохого самочувствия

Бронни Джеймс попал в список травмированных «Лейкерс».

Новичок калифорнийской команды может пропустить матч со «Сперс» в понедельник из-за плохого самочувствия.

Его участие в игре находится под вопросом.

Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Кэм Реддиш, как ожидается, выйдут на площадку.