Бронни Джеймс может пропустить матч со «Сперс» из-за плохого самочувствия
Бронни Джеймс попал в список травмированных «Лейкерс».
Новичок калифорнийской команды может пропустить матч со «Сперс» в понедельник из-за плохого самочувствия.
Его участие в игре находится под вопросом.
Леброн Джеймс, Энтони Дэвис и Кэм Реддиш, как ожидается, выйдут на площадку.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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