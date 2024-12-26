Энтони Дэвис получил травму голеностопа в матче с «Голден Стэйт»

Энтони Дэвис не смог завершить матч против «Уорриорз».

Центровой отыграл 7 минут и был вынужден покинуть площадку из-за растяжения голеностопа. В его отсутствие команда справилась с «Голден Стэйт » (115:113).

Дэвис передвигается самостоятельно, его возвращение ожидается со дня на день. Центровой будет осмотрен перед следующей игрой с «Сакраменто» и может принять в ней участие.