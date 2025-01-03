«Лейкерс» дали отдых Энтони Дэвису из-за продолжающихся болей в голеностопе и тяжелого расписания
Энтони Дэвис пропустил матч против Блэйзерс (114:106).
Джей Джей Редик заявил, что решил «с умом» подойти к игровому времени баскетболиста. Дэвис продолжает испытывать боль в голеностопе.
«Лейкерс» проведут 15 матчей за оставшиеся 4 недели в январе.
Место Дэвиса в стартовом составе занял вернувшийся Джексон Хэйс, который набрал 4 очка и 6 подборов за 18 минут на площадке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем