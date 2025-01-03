«Лейкерс» дали отдых Энтони Дэвису из-за продолжающихся болей в голеностопе и тяжелого расписания

Энтони Дэвис пропустил матч против Блэйзерс (114:106).

Джей Джей Редик заявил, что решил «с умом» подойти к игровому времени баскетболиста. Дэвис продолжает испытывать боль в голеностопе.

«Лейкерс » проведут 15 матчей за оставшиеся 4 недели в январе.

Место Дэвиса в стартовом составе занял вернувшийся Джексон Хэйс , который набрал 4 очка и 6 подборов за 18 минут на площадке.