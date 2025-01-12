Энтони Эдвардс получил техническое замечание на скамейке запасных за празднование данка

Энтони Эдвардс был наказан за поведение на скамейке запасных.

Защитник «Миннесоты» отпраздновал данк центрового Руди Гобера в 3-й четверти и получил техническое замечание. Матч завершился гостевой победой «Мемфиса » с преимуществом в 2 очка (127:125).