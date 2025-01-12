Джа Морэнт набрал решающие очки в концовке матча с «Миннесотой», Энтони Эдвардс смазал 2 броска на победу
«Гриззлис» одолели «Тимбервулвз» в напряженной концовке (127:125).
Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт сравнял счет в матче на последней минуте в проходе. После чего забросил двухочковый с сопротивлением защитника Энтони Эдвардса за 18 секуд до конца встречи.
Эдвардс дважды бросал из-за дуги на победу в заключительные секунды, но оказался неточен.
Морэнт был неэффективен на протяжении матча, набрав 12 очков, 5 подборов и 4 передачи при 5 потерях. Защитник реализовал 5 из 19 бросков с игры. Лидером на площадке был форвард Джарен Джексон, в активе которого 33 очка и 8 подборов.
Со стороны «Миннесоты» удачно выступил защитник Донте Дивинченцо. На его счету 27 очков, 10 подборов и 7 передач при 9 из 14 с игры и 6 из 11 из-за дуги.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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