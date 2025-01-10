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Энтони Эдвардс и Трэйс Джексон-Дэвис – в Топ-10 моментов игрового дня НБА

НБА представила подборку лучших моментов игрового дня.

Топ-10 по итогам матчей 9 января возглавили Энтони ЭдвардсМиннесота») и Трэйс Джексон-ДэвисГолден Стэйт»).

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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logoМиннесота
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