Джимми Батлер на личной встрече с Пэтом Райли потребовал обмена и сказал, что не подпишет новый контракт с «Майами»
Джимми Батлер повторил требование об обмене.
Звездный форвард «Майами» на личной встрече с президентом клуба Пэтом Райли на прошлой неделе повторил, что хочет, чтобы его обменяли, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
Батлер сказал Райли, что не подпишет новый контракт с «Майами» и намерен использовать опцию продления контракта на сезон-2025/26 стоимостью 52 миллиона долларов только в качестве маневра для обмена.
Дисквалификация Батлера на семь матчей заканчивается в четверг. «Хит» рассматривает варианты дальнейших действий, среди которых возвращения Батлера в состав и обмен. Руководители клуба встретятся на этой неделе, чтобы обсудить.
«Майами» отстранил Батлера от участия в матчах за поведение, наносящее ущерб команде.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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