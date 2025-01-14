  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джимми Батлер на личной встрече с Пэтом Райли потребовал обмена и сказал, что не подпишет новый контракт с «Майами»
15

Джимми Батлер на личной встрече с Пэтом Райли потребовал обмена и сказал, что не подпишет новый контракт с «Майами»

Джимми Батлер повторил требование об обмене.

Звездный форвард «Майами» на личной встрече с президентом клуба Пэтом Райли на прошлой неделе повторил, что хочет, чтобы его обменяли, сообщает инсайдер ESPN Шэмс  Чарания.

Батлер сказал Райли, что не подпишет новый контракт с «Майами» и намерен использовать опцию продления контракта на сезон-2025/26 стоимостью 52 миллиона долларов только в качестве маневра для обмена.

Дисквалификация Батлера на семь матчей заканчивается в четверг. «Хит» рассматривает варианты дальнейших действий, среди которых возвращения Батлера в состав и обмен. Руководители клуба встретятся на этой неделе, чтобы обсудить.

«Майами» отстранил Батлера от участия в матчах за поведение, наносящее ущерб команде.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoДжимми Батлер
возможные переходы
logoНБА
logoМайами
logoПэт Райли
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джимми Батлер пропускал утренние тренировки и предпочитал летать чартером отдельно от команды. У «Хит» 10-страничный список претензий к игроку
52сегодня, 07:15
«Это были его парни». Уход Лаури, Винсента, Струса и Мартина повлиял на отношение Батлера к «Майами»
8вчера, 19:56
«Как только я получу от тебя все, что могу, можешь убираться к черту». Пол Пирс рассказал, как Пэт Райли относится к звездам «Хит»
2312 января, 20:47
Руководитель клуба НБА: «Все эти ситуации с Джимми Батлером происходят только потому, что он хочет деньги»
1512 января, 20:29
Рекомендуем
Главные новости
Стали известны еще восемь игроков, которые примут участие в Матче всех звезд Единой лиги ВТБ-2025
5 минут назад
Чендлер Парсонс: «Кобе Брайант не входит в тройку лучших всех времен в глазах большинства людей»
529 минут назад
Еврокубок. «Бешикташ» – «Вулвз», «Литкабелис» примет «Валенсию» и другие матчи
сегодня, 10:51
Единая лига ВТБ. «Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в гостях
сегодня, 17:12
Карл-Энтони Таунс о травме пальца правой руки: «Ничего не поделаешь»
1сегодня, 17:05
NCAA. «Кугарс» Егора Демина сыграют с «Ковбойз»
сегодня, 16:57
Крис Пол: «Некоторые парни – просто партнеры по команде, но Джей Джей Редик — часть моей семьи»
4сегодня, 16:35
НБА. «Филадельфия» примет «Оклахому», «Даллас» встретится с «Денвером» и другие матчи
3сегодня, 16:16
«Монако» оштрафован за нарушение финансовых правил Евролиги
1сегодня, 15:51
Амен Томпсон о Джейлене Грине: «Никто не может его остановить. Кроме меня»
5сегодня, 15:33
Ко всем новостям
Последние новости
Запрашиваемая цена за Йонаса Валанчюнаса может составить два пика второго раунда
3сегодня, 16:12
«Филадельфия» подписала двусторонний контракт с Питом Нэнсом
1сегодня, 16:06
«Нью-Йорк» намерен обменять Джерико Симса до дедлайна
5сегодня, 13:47
Чемпионат Греции. «Колоссос» проиграл «Лавриону»
вчера, 20:59
«Как дела?». Ролик про любимое выражение тренера женской МБА набрал более миллиона просмотров в соцсетях
вчера, 20:20Видео
Чемпионат Турции. 24 очка Мура принесли «Дарушафаке» победу над «Бурсаспором»
вчера, 19:24
«Милан» интересуется центровым Орландо Робинсоном
вчера, 15:47
Защитник «Партизана» Франк Ниликина пропустит минимум неделю и 2 матча Евролиги из-за травмы
вчера, 13:59
«Альба» заинтересована в переходе Тибора Пляйсса
вчера, 09:11
Чемпионат Италии. 33 очка Миротича помогли «Милану» победить «Реджо-Эмилию», «Виртус» был сильнее «Наполи» и другие результаты
12 января, 21:54
Рекомендуем