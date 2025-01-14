Джимми Батлер на личной встрече с Пэтом Райли потребовал обмена и сказал, что не подпишет новый контракт с «Майами»

Джимми Батлер повторил требование об обмене.

Звездный форвард «Майами » на личной встрече с президентом клуба Пэтом Райли на прошлой неделе повторил, что хочет, чтобы его обменяли, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

Батлер сказал Райли, что не подпишет новый контракт с «Майами» и намерен использовать опцию продления контракта на сезон-2025/26 стоимостью 52 миллиона долларов только в качестве маневра для обмена.

Дисквалификация Батлера на семь матчей заканчивается в четверг. «Хит» рассматривает варианты дальнейших действий, среди которых возвращения Батлера в состав и обмен. Руководители клуба встретятся на этой неделе, чтобы обсудить.

«Майами» отстранил Батлера от участия в матчах за поведение, наносящее ущерб команде.