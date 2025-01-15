Крис Хэйнс: «Пэт Райли и Джимми Батлер не общались друг с другом несколько месяцев»

Пэт Райли и Джимми Батлер не общались с прошлого сезона.

«Я думаю, что Джимми высказал дополнительные замечания позже в тот же день или на следующий. Именно это имел в виду Пэт Райли , когда сказал что-то вроде: «Если ты не играешь, тебе, вероятно, стоит помолчать».

Очевидно, это задело Джимми. Он считал, что ситуация зашла слишком далеко. Обе стороны признали необходимость личной встречи, чтобы прояснить ситуацию после всего, что произошло. Джимми предполагал, что Пэт собирается навестить его в межсезонье у него дома в Сан-Диего. Джимми даже сказал ему об этом, но встреча так и не состоялась. Пэт так и не приехал.

Они не общались — ни текстовых сообщений, ни телефонных звонков, ни личных встреч — до 1 января, когда «Хит» пригласили Джимми в офис. На той встрече они усомнились в его старании, предположив, что он не выкладывается на все сто. С конца прошлого сезона и до этого момента между Джимми и командой не было никакого общения», – рассказал инсайдер Крис Хэйнс.