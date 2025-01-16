Дуэйн Уэйд: «Многие звезды ушли из «Майами», потому что столкнулись с Пэтом Райли. А он всегда смеется последним»
Дуэйн Уэйд прокомментировал ситуацию Джимми Батлера.
«Дело в эго, гордости, борьбе за позиции. Организация выглядит некрасиво.
Но если уж клуб решил ввести железную дисциплину, то нужно идти до конца. Некоторые вещи, которые бывшие баскетболисты «Хит» слышат о происходящем, нам не нравятся. Нам такого не позволялось. Но Пэт Райли вернулся.
Ситуация очень некрасивая. Надеюсь, что все скоро завершится.
Если посмотреть на историю организации, то да. Многие звезды ушли из команды. Мы столкнулись с парнем во главе. И когда такое происходит в «Майами», он всегда смеется последним», – заключил Дуэйн Уэйд.
Джимми Батлер был отстранен от игр «Майами» после запроса на обмен.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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