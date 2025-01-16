Дуэйн Уэйд: «Леброн Джеймс провел в «Хит» только 4 года, потому что его не устраивал тип руководства. Если тебе что-то не нравится – уходи»
Дуэйн Уэйд обрисовал культуру «Хит».
«Если тебе не нравится что-то, что происходит, если тебя что-то не устраивает – уходи. Это неподходящая команда для тебя.
«Майами» не будет подстраиваться под каждого нового игрока старта. Леброн Джеймс провел только 4 года в «Хит», потому что ему не нравился тип руководства. Меня тоже не устраивало происходящее. Все происходит так, как нужно Пэту Райли и Микки Арисону.
Как игрокам, нам это все не нравится. Но у «Майами» четкие принципы. Без них он превратится в рядовую организацию. Команде нужна своя идентичность. В этом заключается культура.
Я рад, что мы возвращаемся к ней», – заключил Уэйд.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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