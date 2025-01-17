Джей Би Бикерстафф о мнении, что Кейду Каннингему следует покинуть «Пистонс»: «Дюрэнт был хорош в Оклахоме, Данкан в Сан-Антонио»
Джей Би Бикерстафф прокомментировал спорное высказывание о Кейде Каннингеме.
По мнению экс-игрока НБА Гилберта Аренаса, лидеру «Детройта» следует перейти в команду с большого рынка, чтобы получить заслуженное внимание.
«Я бы просто не согласился.
Дюрэнт был хорош в Оклахоме, Данкан в Сан-Антонио. В наши дни баскетбол перемещается в разные места. Было время, когда нужно было находиться в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе или Бостоне, чтобы быть востребованным… но тот же «Детройт» выигрывал чемпионаты с определенным стилем игры», – считает главный тренер «Пистонс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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