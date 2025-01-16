«Дайте мне два-три месяца тренировок». Кейд Каннингем заявил, что смог бы играть в НФЛ
Кейд Каннингем уверен, что смог бы играть в НФЛ.
«Смог бы я? Да.
Я бы хотел играть за «Даллас» или «Детройт». Я был бы квотербеком. Не сейчас. Но дайте мне два-три месяца тренировок, и я смогу.
Я все время слышу от них, что они могли бы выйти на площадку НБА. Думаю, что я мог бы выйти на их поле», – сказал разыгрывающий «Пистонс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Network
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