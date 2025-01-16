«Дайте мне два-три месяца тренировок». Кейд Каннингем заявил, что смог бы играть в НФЛ

Кейд Каннингем уверен, что смог бы играть в НФЛ.

«Смог бы я? Да.

Я бы хотел играть за «Даллас» или «Детройт ». Я был бы квотербеком. Не сейчас. Но дайте мне два-три месяца тренировок, и я смогу.

Я все время слышу от них, что они могли бы выйти на площадку НБА . Думаю, что я мог бы выйти на их поле», – сказал разыгрывающий «Пистонс».